Coppa Italia – Tanto Taranto ma passa il Picerno ai rigori

Picerno-Taranto 5-3 dopo i rigori (1-1 i tempi regolari)

Una partita che il Taranto poteva stravincere nel primo tempo, la consegna, invece, nel secondo tempo e ai supplementari e rigori al Picerno.

Cronaca. Primo tempo.

Poca fase di studio ed il Taranto mostra subito i denti.

Infatti, al 19’, va in rete Samele!. L’azione parte da Orlando che salta due avversari area di rigore e fa giungere la palla a Samele che, di destro, batte Summa.

Al 25’, il Taranto stava per raddoppiare con Orlando, oggi incontenibile, che riceve da Antonino e supera il portiere in corsa, ma non trova la porta, forse per la posizione.

E’ sempre Taranto: al 36’ è Samele a lanciare Orlando, para Summa.

Al 41’ paratone di Summa su tiro di Bifulco. Subito dopo prova ancora Samele ma è debole il suo tiro. Un primo tempo chiuso sì in vantaggio ma sono tante le reti che mancano ai rossoblu, nel bollettino.

Il secondo tempo rispecchia il primo ma è nell’aria che qualcosa potrebbe cambiare, anche se è ancora il Taranto, con Kanoute, ad impensierire la retroguardia avversaria, al 66’.

Infatti, al 69’, va in gol Diop per il Picerno, di testa, su cross di Pagliai dalla destra. E’ 1-1 e palla al centro.

Al 77’ Ancora un cross di Pagliai, Guerra colpisce di testa ma sbaglia.

Subito dopo il Taranto riprende a giocare: al 78’ Samele a lanciare Kanoute che colpisce l’incrocio dei pali!

All’85’, col terzo cambio, il Taranto si gioca il jolly: fuori Samele, entra Cianci.

All’86’ è Loliva a compiere un miracolo su Santarcangelo.

Poi, i supplementari.

Al 1’, per il Taranto, botta dal limite di Capone, Summa devia in angolo.

Al 4’, tacco di Diop, a lato.

Il primo tempo supplementare scorre senza nulla di fatto.

Secondo tempo supplementare con una sola azione di rilievo di Pitarresi, con Loliva che para agevolmente.

Rigori.

Maiorino: 2-1

Cianci: parato 2-1

Pitarresi: 3-1

Riggio: 3-2

Diop: parato 3-2

Antonini: 3-3

Gallo: 4-3

De Santis: alto

Esposito: 5-3

RETI: 19’ Samele (T), 69’ Diop (P)

AZ PICERNO: Summa; Savarese (55’ Pagliai), Gilli, Biasiol (70’ Garcia), Novella 5,(46‘ Guerra ); Pitarresi, Ciko (109’ Gallo); Ceccarelli (46’ E. Esposito), Diop, De Cristofaro; Santarcangelo (87’ Maiorino). Panchina: Merelli, A. Esposito, Allegretto, Murano, De Ciancio, Graziani. All. Longo.

TARANTO: Loliva; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco (111’ Kondaj), Romano (111’ Zonta), Papaserio (90’+2’ Fiorani), Ferrara; Orlando (46’ Kanoute), Samele (85’ Cianci), Bifulco (46’ Capone). Panchina: Vannucchi, Di Serio, Enrici, Panico, Heinz, Hysaj. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Valerio Pezzopane di L’Aquila . Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Diego Spatrisano di Cesena. IV: Simone Palmieri di Avellino.

🟨 AMMONITI: Papaserio, Riggio (T); E. Esposito, Pagliai, Gilli (P).

📌 NOTE: recuperi 2’/4’/0’/1’. Angoli 3-6