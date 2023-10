LECCE – Un’inaspettata scoperta in Piazzetta Carducci ha messo in allarme le forze dell’ordine. La Polizia ha tratto in arresto un ragazzo minorenne trovato con ben 36 grammi di hashish durante un controllo di routine.

Lecce: arresto choc in Piazzetta Carducci, minorenne sorpreso con hashish

Verso le ore 18:00, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, operando nei pressi dell’ex Convitto Palmieri, hanno notato un gruppo di ragazzi. La reazione di questi ultimi alla vista della volante ha sollevato sospetti, inducendo gli agenti ad intervenire.

La situazione ha preso una piega inaspettata quando, durante il controllo, uno degli agenti ha individuato un involucro trasparente ai piedi di uno dei ragazzi.

Lecce: arresto choc in Piazzetta Carducci, minorenne sorpreso con hashish

All’interno, hashish per un peso di oltre 16 grammi. Di fronte all’evidenza, il ragazzo ha consegnato spontaneamente altro hashish, oltre ad un bilancino di precisione.

Il successivo trasferimento del gruppo in Questura ha avviato una perquisizione più estesa. Nonostante gli altri ragazzi fossero risultati estranei al fatto, il minorenne protagonista è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Lecce: arresto choc in Piazzetta Carducci, minorenne sorpreso con hashish

Una perquisizione domiciliare ha poi rivelato ulteriori dettagli inquietanti. Nella camera del giovane, gli agenti hanno trovato materiali adibiti al confezionamento della droga e un coltellino con tracce di sostanza stupefacente.

Questo arresto sottolinea l’importanza della vigilanza e l’impegno della Polizia di Stato nel combattere il fenomeno dello spaccio, anche tra i più giovani.

Lecce: arresto choc in Piazzetta Carducci, minorenne sorpreso con hashish