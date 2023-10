Grave incidente a Taranto: giovane di 15 anni trasportato in codice rosso

Una tragica giornata a Taranto ha visto coinvolto un giovane di soli 15 anni in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di martedì 3 ottobre. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale SS Annunziata in condizioni critiche, classificate come “codice rosso”.

Dalle prime indagini condotte dalla Polizia, sembra che il quindicenne sia entrato in collisione con un’auto di marca Smart, mentre attraversava l’incrocio tra via Medaglie d’oro e via Abruzzo a bordo del suo scooter. L’impatto è stato di una violenza impressionante.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118, che ha fornito le prime cure al giovane prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale.

IMMAGINE DI REPERTORIO