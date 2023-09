Il colpo era quasi riuscito ma arrivano i carabinieri

Nella notte del 28 settembre 2023, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno compiuto un intervento decisivo nel contrasto ai reati predatori.

Durante un servizio di prevenzione e repressione, mentre transitavano per le vie del rione Commenda, hanno sorpreso due giovani ventenni locali intenti a tentare il furto di un’autovettura parcheggiata in strada. I malintenzionati, poco prima, avevano infranto il finestrino del veicolo per accedervi.

Gli autori dell’illecito, di cui uno già noto alle forze dell’ordine per reati simili, sono stati trovati in possesso di attrezzi e dispositivi specifici per lo scasso, utilizzati per avviare la marcia dei veicoli.

Dopo le formalità di rito, i due soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’azione di prevenzione e contrasto di questa particolare tipologia di reato continua ad essere una priorità per le Forze dell’Ordine. Il 27 settembre, infatti, un altro individuo della zona è stato trovato in possesso di simili strumenti e è stato segnalato allo stesso reparto per “possesso ingiustificato di chiavi alterate”. La costante vigilanza delle forze dell’ordine dimostra l’impegno nel garantire la sicurezza della comunità e nel preservare il patrimonio dei cittadini.