Confesercenti Bari: “Potere d’acquisto sempre più giù: siamo a rischio recessione”

La presidente di Confesercenti Bari, Raffaella Altamura, lancia l’allarme sulla base dei dati relativi ai saldi di luglio. L’inflazione, i rincari energetici e l’aumento delle rate dei mutui a tasso variabile stanno erodendo il potere d’acquisto delle famiglie, che stanno spendendo di più per acquistare di meno.

Secondo Altamura, se la situazione non viene invertita, il paese è a rischio recessione. Per evitare questo scenario, sono necessarie manovre serie che innalzino il potere d’acquisto delle famiglie e sostengano il piccolo commercio.

L’allarme lanciato da Confesercenti Bari è condivisibile. I dati relativi ai saldi di luglio sono infatti preoccupanti e confermano la tendenza al ribasso dei consumi.

Le cause di questa situazione sono molteplici e vanno ricercate nell’inflazione galoppante, nei rincari energetici e nell’aumento dei tassi d’interesse.

Questi fattori stanno mettendo a dura prova le famiglie, che stanno vedendo diminuire il proprio potere d’acquisto.

Se la situazione non viene invertita, il rischio di una recessione è reale.

Per evitare questo scenario, sono necessarie misure concrete che sostengano il reddito delle famiglie e il tessuto imprenditoriale.

Tra queste misure, si potrebbero ipotizzare:

una riduzione delle tasse sui salari;

un aumento delle pensioni;

un sostegno al credito alle imprese;

investimenti in infrastrutture e in ricerca e sviluppo.

Queste misure dovrebbero essere attuate in tempi brevi, per evitare che la situazione degeneri in una recessione.