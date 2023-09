Conclusa “Rivivi l’Estate Leporanese 2023”

LEPORANO – Si è conclusa con successo la rassegna “Rivivi l’Estate Leporanese 2023”. Il cartellone degli appuntamenti estivi, organizzato dall’amministrazione Damiano in collaborazione con le associazioni locali, ha riscosso un evidente successo riscontrabile nell’importante presenza del pubblico, in ogni evento. A partire dal bagno di folla per l’ospite di punta, Bobby Solo, alla costante partecipazione agli spettacoli musicali e teatrali, alla storia e alla tradizione locale, alla cultura, allo sport e alle tematiche sociali, per sensibilizzare la comunità al rispetto del prossimo. Gli appuntamenti e le visite guidate, che si sono svolte al Castello Muscettola e nel centro storico leporanese, hanno chiuso la rassegna con un bilancio molto positivo.



Il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore alla cultura, turismo e spettacolo Iolanda Lotta sono molto soddisfatti della partecipazione attiva della cittadinanza e dei turisti che hanno scelto Leporano: «Gli eventi dell’estate leporanese – hanno detto Damiano e Lotta – sono, oramai da diversi anni, un punto di riferimento nella provincia ionica. Siamo molto orgogliosi di aver coinvolto tutte le fasce d’età: si pensi agli eventi dedicati ai bambini, con le maschere e i giochi d’intrattenimento o a quelli indirizzati ai ragazzi, con gli spettacoli musicali e le tematiche d’attualità e inclusive, che hanno coinvolto tutta la comunità».

Damiano e Lotta rivolgono un pensiero speciale a tutti gli attori coinvolti nella rassegna: «Ringraziamo, pertanto, tutte le associazioni locali che hanno collaborato al nostro fianco. Infine, un grazie ai cittadini, leporanesi e non, per il gradimento dimostrato. Questo grande consenso ci sprona per rendere il cartellone sempre più ricco e attrattivo».

La rassegna è stata cofinanziata dalla Regione Puglia con D.G.R. n.624/2022.