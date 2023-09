Capuano rilancia il suo Taranto con qualche modifica

Il Taranto si prepara ad affrontare il Monterosi nel serale, in quel di Teramo.

Durante la conferenza stampa della vigilia, Capuano ha analizzato la terza trasferta consecutiva della squadra.

Capuano ha ammesso che giocare fuori casa per tre volte di seguito è difficile, ma ha chiarito che non cerca scuse e che si sono preparati come sempre. Ha affermato anche che in questo campionato non ci sono squadre facili da affrontare e ogni partita può essere vinta o persa.

Capuano ha inoltre espresso il suo desiderio che non ci sia neanche una quarta trasferta consecutiva, altrimenti sarebbe un record.

L’allenatore ha poi parlato del turnover, affermando di avere molti buoni giocatori e che sicuramente farà qualche cambio nella formazione. Ha sottolineato che dispone di un gruppo giovane e importante e che è giusto dare spazio a coloro che sono più freschi. Contrariamente alle passate stagioni, Capuano ha detto che chiunque può scendere in campo.

Riguardo alla sconfitta contro il Benevento, Capuano ha commentato che la squadra è stata passiva nella fase di aggressione, ma non in quella di attesa. Ha sottolineato che il portiere Vannucchi non è stato mai chiamato in causa, ma che il secondo gol ha tagliato loro le gambe. Capuano ha dichiarato che la squadra non è né la Manchester City né scadente, ma giovane ed equilibrata, con l’obiettivo di migliorare la classifica della scorsa stagione e raggiungere i playoff.

Capuano ha anche fatto riferimento alla conferenza stampa post partita, affermando di essere una persona educata e di aver aspettato il proprio turno per 36 minuti. Ha detto che, per educazione, lascia sempre che l’allenatore avversario parli prima di lui. Ha ribadito di aver comunque rilasciato dichiarazioni a Benevento e che chi pensa che qualcuno debba essere dipendente da altri è maleducato.

L’allenatore ha poi parlato della difesa, affermando che il reparto può fare meglio, compresi gli esterni e che è il reparto che l’ha deluso di più.

Ha detto di non essere molto contento, anche se in passato la difesa è sempre stata la sua specialità, ma che probabilmente non sono sufficientemente coperti dai centrocampisti e dagli attaccanti. Capuano ha dichiarato di lavorare intensamente per correggere gli errori commessi.

Riguardo a Bonetti, ha spiegato che il giocatore si sta curando a Torino per problemi risalenti al suo periodo alla Juventus. Si augura che possa recuperare al più presto, poiché è considerato il playmaker della squadra, ma ora cercano alternative in sua assenza.

Capuano ha ammesso che la squadra ha spesso fallito nell’impatto con la partita in questa stagione e che la cattiveria, che di solito caratterizza le sue squadre, sta mancando.

Infine, ha parlato della condizione atletica dei giocatori, sottolineando che hanno svolto un lavoro intenso e che alcuni giocatori potrebbero non aver ancora smaltito i carichi.

Ha menzionato il caso di Mastromonaco, affermando che non è in condizione e che probabilmente riposerà contro il Monterosi. Ha detto che Mastromonaco è stato sempre un giocatore fondamentale per la squadra e che continuerà a esserlo, ma che al momento non è al massimo.

Riguardo a Zonta, ha detto che è partito bene ma sta anche lui risentendo dei carichi di lavoro. Ha concluso dicendo che Zonta è un giocatore importante come gli altri, ma si aspetta molto di più da lui.