Assicurazione auto, aumenti record in Puglia

Sottoscrivere oggi un’assicurazione auto in Puglia costa il 19,7% in più rispetto a un anno fa. Ad agosto la regione si è posizionata, infatti, al quinto posto per il premio RC Auto più alto a livello nazionale. Il premio medio della regione è pari a 463,2 euro. Sul podio vi sono Campania (664,1 euro); Lazio (499 euro) e Toscana (484,7 euro). A seguire c’è la Liguria (474,7 euro). Il migliore e unico modo per risparmiare è confrontare i preventivi di più assicurazioni auto: su siti di comparazione come CercAssicurazioni.it si può, ad esempio, arrivare a tagliare la spesa della polizza RC fino a 500 euro facendo un preventivo online gratuito.

Esattamente un anno fa la spesa da affrontare per assicurare la propria quattro ruote in Puglia era pari a 386,9 euro. Il premio RC auto ha poi registrato nel 2023 un incremento del costo medio con il passare dei mesi, presentando un andamento altalenante in primavera (dati CercAssicurazioni.it):

419,1 euro a gennaio 2023;

440,4 euro a febbraio 2023;

431,1 euro a marzo 2023;

426,5 euro ad aprile 2023;

439,9 euro a maggio 2023;

430,2 euro a giugno 2023;

454,6 euro a luglio 2023;

463,2 euro ad agosto 2023.

Foggia è la provincia più costosa

Secondo i dati dell’Osservatorio di CercAssicurazioni.it, è Foggia la provincia più costosa. Ad agosto 2023 il premio RC auto ammonta a 569,4 euro. Ad agosto 2022 era pari a 464,6 euro: in un anno il costo dell’assicurazione auto è aumentato del 22,5%. Cattive notizie anche per gli automobilisti residenti nella provincia di Barletta Andria Trani che guida la classifica degli incrementi più consistenti: in un anno il valore medio è aumentato del 36,7%. Ad agosto 2022 il premio RC Auto aveva un costo di 379,2 euro, mentre ad agosto 2023 di 518,4 euro.

Nella provincia di Bari il premio medio è salito del 24,3%, raggiungendo l’importo di 490,5 euro rispetto a 394,8 euro di un anno fa. Nella provincia di Lecce l’aumento della polizza auto è stato pari a +23,6%: si è passati da un valore medio di 324,5 euro a 401,0 euro. A Brindisi, invece, il costo di un’assicurazione auto è pari a 461,1 euro: +12,3% rispetto ad agosto 2022 (410,7 euro). Se è la provincia di Foggia a risultare la più costosa, è invece quella di Taranto ad essere eletta come la più economica in Puglia. È l’unica porzione di territorio a non aver messo a segno un incremento a doppia cifra. In un anno, infatti, l’aumento del premio medio è stato pari solo a +3,6%: si è passati da un valore medio di 418,3 euro a uno di 433,1 euro.

Così come a livello nazionale, dove tutte le province registrano un incremento dei costi assicurativi, anche in Puglia si conferma il trend di aumento dei prezzi. Gli ultimi dati, aggiornati ad agosto 2023, rivelano che il premio sale soprattutto per i contraenti nella fascia d’età 18-24 anni, dove si arriva alla cifra record di 1.566,3 euro. Non va tanto meglio per coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni dove il premio medio è pari a 609,9 euro e per gli assicurati di età compresa tra 35 e 44 anni dove assicurare l’auto costa in media 415,4 euro. Costo leggermente più basso per coloro che hanno tra i 45 e i 59 anni: 412,2 euro. Sono, infine, i sessantenni e gli over 60 a versare il premio RC auto di importo più basso: il valore medio ad agosto 2023 è pari a 365,6 euro.