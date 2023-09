Le pagelle di Taranto-Picerno. Ferrara…

Vannucchi: Ne prende pochissimi di gol e crediamo fosse esente da colpe anche questa volta. Voto 6,5

Enrici: Pagliai l’ha messo in difficoltà in qualche occasione. Comunque si sta adattando. Voto 6

De Santis: Sembrava un veterano ed era solo all’esordio. Bene. Voto 6,5

Antonini: Forse Albadoro poteva essere neutralizzato prima che concludesse in gol… Non era la sua partita, mettiamola così. Voto 5.5

Mastromonaco: Fuori forma. Preferiamo non dare un voto. Siamo certi possa fare di più.

Ferrara: Sono sei anni che, con alti e bassi, ha conquistato la fiducia di tutti. Anche del mister, non sarebbe capitano. Forse, in qualche occasione, farebbe bene a mettere un po’ di agonismo in meno. Siamo di parte, gli vogliamo bene. Voto 6

Zonta: Non ha rivali in quanto ad assist, anche ieri ha propiziato il gol del pari. Forse deve osare di più personalmente. 6,5

Calvano: Non è ancora il Calvano di qualità che conosciamo ma lo è di quantità. Voto 5,5

Bifulco: Non era la partita per lui. Lo ha capito subito il mister che lo ha cambiato dopo il primo tempo.

Cianci – Giocatore sopraffino che esalta le sue caratteristiche nell’unica vera occasione da gol. Ne vedremo delle belle con lui. Voto 7

Kanoute: Vale il discorso che abbiamo fatto per Ferrara. Voto 6

Panico, Fabbro, Fiorani e Bonetti sv

Samele: Deve giocare di più. A noi piace. voto 6

Mister Capuano – Obiettivo raggiunto come si era prefisso. Il Mister sa il fatto suo. Voto 6,5

Migliore in campo Cianci, in foto di copertina