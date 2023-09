Migranti, la Geo Barents in navigazione verso Bari. Lo sbarco confermato per le 14 L’arrivo di Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, con a bordo 31 migranti salvati in un’operazione di soccorso nel Mar Mediterraneo dalla nave di ricerca e soccorso di Medici senza Frontiere, fanno sapere dalla ONG, che la nave dovrebbe entrare nel porto di Bari nelle prime ore del pomeriggio, intono alle 14 del 7 settembre 2023.

A bordo ci sono diversi minori non accompagnati, comunicano Medici Senza Frontiere.