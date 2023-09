Operazione della Polizia di Stato a Brindisi contro i furti di auto: recuperate numerose vetture

La Polizia di Stato di Brindisi ha intensificato le misure di contrasto ai furti di autovetture nell’area, in risposta all’aumento dei casi registrati negli ultimi mesi, che hanno colpito sia i turisti che i residenti. L’operazione è stata promossa e coordinata dal Questore Annino Gargano, e ha visto numerosi agenti impegnati in azioni mirate per affrontare questa preoccupante tendenza criminale.

Le misure adottate includono il potenziamento dei servizi di controllo del territorio operati dalle Volanti, con particolare attenzione alle zone ad alto afflusso di veicoli, come le aree di parcheggio e la litoranea. Tuttavia, l’operazione non si è limitata alla prevenzione, ma ha anche portato al recupero tempestivo di diverse autovetture rubate prima che potessero essere smantellate o vendute illegalmente.

In particolare, sono state individuate due Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Grande Punto che erano state abilmente nascoste nelle campagne nei dintorni di Brindisi. In precedenza, erano state recuperate altre cinque autovetture in zone periferiche della città, tra cui una Land Rover, una Nissan Quashqai, una Fiat Panda e due Alfa Romeo Giulietta. Tutti i veicoli recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La Polizia Scientifica ha effettuato rilievi approfonditi su tutte le vetture recuperate, al fine di raccogliere prove utili per le indagini in corso. L’operazione rappresenta un significativo passo avanti nel contrasto ai furti di auto nell’area di Brindisi, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Il Questore Annino Gargano ha ribadito l’importanza della collaborazione tra la polizia e la comunità locale nel contrasto ai reati, incoraggiando i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a prendere misure preventive per proteggere i propri veicoli. La Polizia di Stato continuerà a monitorare da vicino la situazione e ad adottare misure efficaci per contrastare il fenomeno dei furti di autovetture a Brindisi e nelle zone circostanti.