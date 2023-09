Si presenta al bar con una mazza da baseball, poliziotto fuori servizio evita il peggio

Una serata tranquilla in un bar nel centro di Grottaglie è stata improvvisamente interrotta da un evento spaventoso, che ha visto un giovane di 23 anni brandire una mazza da baseball e minacciare un avventore. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente e ha denunciato il giovane per il presunto reato di porto abusivo di arma impropria e minaccia aggravata.

Secondo quanto riportato dalle autorità, il 23enne era arrivato al bar su uno scooter e aveva tirato fuori una mazza da baseball in modo minaccioso, ignaro della presenza di numerosi avventori, tra cui famiglie con bambini. Il suo obiettivo era un giovane seduto con degli amici, che terrorizzato si era rifugiato all’interno dell’esercizio commerciale.

Di fronte alla situazione in rapido deterioramento, i dipendenti del bar hanno preso la decisione di chiudere le porte del locale per proteggere i clienti, mentre il giovane continuava a minacciare il suo bersaglio e cercava di costringerlo ad affrontare presunti conti in sospeso.

Fortunatamente, un ispettore del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza si trovava casualmente seduto a un tavolino nello stesso bar, fuori servizio ma pronto a intervenire in caso di emergenza. Dopo essersi accertato che il giovane minacciato fosse al sicuro, ha richiesto immediatamente l’intervento di una volante.

L’ispettore, insieme all’equipaggio intervenuto, ha raccolto le informazioni necessarie per identificare l’aggressore, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel locale.

Gli investigatori hanno successivamente rintracciato il 23enne presso l’abitazione di sua madre e hanno sequestrato la mazza da baseball utilizzata per la minaccia. Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di porto abusivo di arma impropria e minaccia aggravata.