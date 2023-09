Taranto – All’ I.C. “Galilei” l’unione fa la forza

“Ritrovarci tutti insieme, al di là delle mura scolastiche, per iniziare l’anno in serenità e carichi di energia positiva”, è questo l’intento con cui la dirigente scolastica dell’I.c. “Galileo Galilei” di Taranto, Antonietta Iossa, ha organizzato una giornata in una masseria con l’intero collegio dei docenti, collaboratori e personale ATA.

“In una scuola come la nostra formata da 4 plessi in due quartieri diversi, in cui il corpo docente ogni anno cambia per almeno la metà, è necessario che si faccia squadra, per collaborare in sinergia -continua la DS -.



Un momento di aggregazione è secondo me necessario per conoscersi un po’ tutti e favorire un ambiente più disteso per un lavoro migliore, per i ragazzi e i bambini, ma anche per tutti noi. Il nostro è un lavoro non di ufficio, ma che ha a che fare con le persone, in continua crescita e ogni giorno richiede molto impegno, innovazione, attenzione, accoglienza, entusiasmo”.



Il collegio docenti dell’I.c. Galilei è quasi al completo ed è un ottimo inizio per fornire agli studenti un impatto positivo di questo nuovo anno scolastico. “La nostra scuola ogni anno è soggetta al cambio di tantissimi docenti. Vorrei ringraziare l’USP di Taranto per essere stato molto efficiente nel reclutamento dei docenti, il che CI consentirà di partire con l’organico al completo”, conclude la dott.sa Iossa.