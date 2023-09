Incidente stradale mortale a Taranto: tragedia sulla strada per Massafra

Una tragica collisione stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata di lunedì a Taranto, quando un tir e un’auto si sono scontrati frontalmente lungo la strada che collega Taranto a Massafra. L’incidente ha avuto conseguenze devastanti, causando la perdita di una vita umana.

Le autorità locali sono state allertate intorno alle 9:30 di mattina quando è giunta una chiamata d’emergenza segnalando uno scontro violento tra un tir e una Peugeot lungo la strada provinciale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, la polizia stradale e i vigili del fuoco.Purtroppo, l’impatto è stato così violento che il conducente della Peugeot, la cui identità è ancora oggetto di conferma, è deceduto sul colpo.

La vittima sembra essere stata colta dall’incidente inaspettatamente e non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivenza. Nel frattempo, il conducente del tir è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma al momento è rimasto in vita.

