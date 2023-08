Perrini: “Solidarietà a don Coluccia, vittima di un attentato”

Il presidente della Commissione regionale antimafia, Renato Perrini, ha espresso la sua solidarietà e vicinanza a don Antonio Coluccia, il prete anti spaccio che è stato vittima di un tentativo di investimento mentre partecipava a una marcia per la legalità a Roma.

Un prete in prima linea contro lo spaccio e la corruzione

Don Coluccia è noto per i suoi blitz a San Basilio, una zona periferica di Roma dove si combatte contro il fenomeno dello spaccio di droga. Il prete è sempre stato al fianco delle persone in difficoltà sociale, offrendo loro sostegno e opportunità. Per questo motivo, ha ricevuto minacce e attacchi da parte di chi vuole mantenere il controllo del territorio. Un agente della scorta che lo protegge è rimasto ferito nell’ultimo episodio.

La testimonianza di don Coluccia in Commissione antimafia

Perrini ha ricordato che nel marzo 2023 ha invitato don Coluccia a portare la sua testimonianza nella Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, da lui presieduta. Il prete ha dato il suo contributo sul tema delle baby gang, che in Puglia ha registrato episodi molto preoccupanti. Perrini ha espresso la sua stima per il coraggio e l’impegno di don Coluccia nella lotta per la legalità e ha ringraziato le forze dell’ordine che ogni giorno rischiano la vita per garantire la sicurezza dei cittadini. “C’è una parte giusta da cui stare ed è questa, non possiamo permetterci un passo indietro nel contrasto allo spaccio e all’illegalità. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, stasera più che mai”. Ha concluso Perrini.