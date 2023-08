Nuovo centro di Salute Mentale in Via Davide Lopez: ASL Bari al lavoro per il progetto

Il Quartiere Libertà di Bari si prepara ad accogliere un nuovo Centro di Salute Mentale. La ASL Bari ha identificato un’opportunità nella via Davide Lopez 24, all’interno dello stesso edificio che il Comune di Bari ha messo a disposizione per la creazione di una delle cinque Case della Comunità previste per il capoluogo, oltre alla Centrale Operativa Territoriale (COT).

I progetti, finanziati attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con 1,3 milioni di euro destinati alla Casa di Comunità e 172mila euro per la COT, avanzano parallelamente. Tuttavia, la generosa quantità di spazio disponibile ha permesso di dare forma anche a un’idea che la Direzione strategica della ASL Bari ha maturato negli anni: restituire a questa zona della città, che aveva sofferto la perdita della psichiatra Paola Labriola, un presidio importante per la salute mentale.L’Area Tecnica della ASL Bari ha valutato con favore la struttura nel suo complesso, sia per gli spazi a disposizione sia per gli standard di sicurezza che può garantire. Sono stati individuati ben 800 metri quadri di superficie utilizzabile, oltre ai 1.200 metri quadri (su un totale di 2.000) già destinati alle Case della Comunità e alla COT, le quali sono in fase avanzata di progettazione. In quest’ottica, il direttore dell’Area Tecnica, ing. Nicola Sansolini, ha affidato ai suoi tecnici la stesura del Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), un passo fondamentale per ottenere i finanziamenti necessari alla realizzazione del nuovo Centro di Salute Mentale.Questo nuovo Centro, insieme alla Casa della Comunità e alla COT, rappresenterebbe un importante polo di salute pubblica distribuito sul territorio. Il recupero di spazi adeguati e la realizzazione di servizi cruciali come il Centro di Salute Mentale costituiscono un passo avanti significativo nell’offerta di supporto e assistenza per la salute mentale nella città di Bari.Con questa iniziativa, la ASL Bari dimostra l’impegno a creare strutture sanitarie moderne e accessibili, che rispondano alle esigenze della comunità e contribuiscano a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo un approccio olistico e attento alla salute mentale.