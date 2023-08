Il Martina batte il Taranto in amichevole

Il Taranto perde di misura l’allenamento congiunto con il Martina. Il match è stato deciso da una zampata vincente di Palermo, abile a sfruttare un batti e ribatti in area.



I rossoblù colpiscono un palo con Bifulco ed una traversa con De Santisma non riescono a segnare. Il Martina al gran completo.



Per il Taranto, non hanno preso parte al test Mastromonaco e Bonetti, tenuti precauzionalmente a riposo.

LA PARTITA: La cronaca nel primo tempo è scarsa, la prima azione degna di nota arriva al 27’ ed è di marca biancoazzurra: Ancora con un colpo di testa prova ad incidere ma la sfera viene deviata in corner.



La prima frazione di gioco termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Martina si fa vedere al 64’: punizione di Maffei respinge con i pugni Loliva. Il Taranto risponde al 68’: Antonini fa da sponda per De Santis che con il destro spedisce alto.

Al 71’ gli ionici sfiorano il gol: Bifulco, servito da Papaserio, prova a superare Figliola con il destro ma la sfera si stampa sul palo. Un minuto più tardi i rossoblù colpiscono l’incrocio dei pali, dopo un colpo di testa di De Santis, su azione d’angolo.



La rete che decide il match arriva al 91’: i rossoblù perdono un pallone sanguinoso a centrocampo, ripartenza di Langone che serve Palermo, il quale dopo un batti e ribatti deposita in rete. La contesa termina uno a zero per la formazione di casa.

Per i rossoblù ora è tempo di tuffarsi in clima campionato, domenica allo Iacovone c’è il derby con il Foggia.

IL TABELLINO:

Martina Franca (TA), “Giuseppe Domenico Tursi”

sabato 26 agosto 2023, ore 19:00

Allenamento congiunto

MARTINA-TARANTO 1-0

RETE: 91’ Palermo

MARTINA (4-3-3): Figliola – Perrini (51’ Tuccitto), Rizzo (56’ Dieng), Silletti, Mancini – Virgilio (51’ Sicurella), Ganfornina, Baglione (51’ Langone)- Pinto (78’ Vaticinio), Ancora (51’ Palermo) Maffei (65’ Ievolella). A disp.: Pirrò, Zecca, Albanese, Soldano, Lotito, Fitto. All.Massimo Pizzulli

TARANTO (3-5-2): Vannucchi (45’ Loliva) – Heinz (45’ Riggio), Antonini (78’ Hysaj), Enrici (45’ De Santis) – Kondaj (45’ Kanoute), Romano (45’ Samele), Calvano (45’ Papaserio), Zonta, Ferrara (45’ Panico) – Bifulco, Cianci (65’ Capone). A disp.: Lafortezza. All. Ezio Capuano

foto dal sito Martina 1947 e

foto Taranto Fc 1927