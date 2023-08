Taranto FC – Esiti amichevole a Fasano

Il Taranto conclude il suo quarto test pre-stagionale con una vittoria, anche in questo caso senza subire reti.

I rossoblù si sono imposti al ‘Vito Curlo’ di Fasano per due a zero. Le marcature portano le firme di Zona e Bifulco, entrambe siglate nel secondo tempo. Sono stati tenutiprecauzionalmente a riposo Mastromonaco e Romano.



LA GARA: La prima azione degna di nota arriva al 4’ ed è di marca rossoblù: Lazar esce a vuoto, Bonetti prova il sinistro ma sulla linea Barellini salva tutto. Il Fasano risponde al 19’: su azione d’angolo, Aprile da buona posizione spara alto con il destro. La prima metà di gara si chiude senza altre emozioni e con il risultato di zero a zero.

In avvio di seconda frazione il Taranto sfiora il gol: percussione di D’Alessio dalla sinistra, conclusione con il mancino e Lazar manda la sfera sulla traversa. La rete del vantaggio arriva al 50’: Kondaj dalla destra serve Zonta che non fallisce e porta in vantaggio gli ionici.

Al 61’ gli uomini di Capuano fanno le prove per il raddoppio: La Monica riesce ad evitare le marcature dei suoi avversarsi, si presenta a tu per tu con l’estremo difensore di casa, lo salta e calcia verso la porta ma la gioia del gol gli viene negata da un salvataggio sulla linea.

Il raddoppio arriva al 72’: De Santis dalla destra crossa per Bifulco che con una pregevole sforbiciata al volo deposita in fondo al sacco. La contesa termina con il risultato di due a zero. I rossoblù, archiviato il quarto test pre-stagionale, riprenderanno ad allenarsi nella giornata di domani.



IL TABELLINO:

Fasano, “Vito Curlo”

domenica 20 agosto 2023, ore 17:30

Allenamento congiunto

FASANO-TARANTO 0-2

RETI: 50’ Zonta, 72’ Bifulco

FASANO (4-2-3-1): Lazar (61’ Illuzzi) – Brignola (85’ Iaia), Barellini (60’ Palladino), Aprile, Manfredi (65’ Amoruso) – Bianchini (45’ Lezzi), Ganci (60’ Conticchio) – Calabria (45’ Triarico), Idoyaga (45’ Losavio), Battista (80’ Dos Santos) – Dorato (80’ Di Lonardo). All. Luca Tiozzo

TARANTO: (3-5-2): Vannucchi (45’ Loliva) – Heinz (45’ De Santis), Antonini, Riggio (45’ D’Alessio) – Kondaj (71’ Capone), Zonta (78’ Borgia), Bonetti (45’ La Monica), Calvano (70’ Papaserio), Ferrara (78’ Finocchi) – Bifulco, Cianci (45’ Samele). All. Ezio Capuano