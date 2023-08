Macabra scoperta al rione Tamburi: 62enne trovata morta

Una tragica scoperta ha scosso il rione Tamburi nella tarda serata di giovedì, quando il cadavere di una donna di 62 anni è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione dai Vigili del Fuoco.

La vittima, identificata come una residente di Taranto con origini campane, viveva da sola nella casa in questione.

L’allarme è scattato a causa dell’allontanamento prolungato della donna dai contatti abituali, spingendo i Vigili del Fuoco ad intervenire per cercare di accertare la sua situazione. Dopo diversi tentativi di contatto senza successo, i pompieri hanno deciso di forzare l’ingresso dell’abitazione.

Una volta entrati, i soccorritori hanno fatto una tragica scoperta: il corpo senza vita della donna giaceva nel bagno, in uno stato avanzato di decomposizione. La macabra scena ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, con la Polizia e una squadra Volante sul posto per avviare le indagini e i rilievi necessari.

La causa del decesso al momento rimane avvolta nel mistero e dovrà essere stabilita attraverso un’attenta analisi delle circostanze e delle prove raccolte. Gli inquirenti non escludono alcuna possibilità, e saranno necessari ulteriori accertamenti per gettare luce su questa tragica vicenda.La comunità locale è rimasta sconvolta dalla scoperta, e molti si sono riuniti nelle vicinanze dell’abitazione per esprimere il loro cordoglio. La notizia della morte della donna ha suscitato un profondo senso di tristezza e compassione, e molti sono in attesa delle informazioni che emergeranno dagli esami medici e dalle indagini della polizia.

La donna, che aveva radici campane ma risiedeva da tempo a Taranto, lascia un vuoto nella comunità locale. I residenti ricordano la vittima come una persona riservata ma amichevole, e la sua tragica scomparsa ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria di coloro che l’hanno conosciuta.