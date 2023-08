Moria di pesci ricoprono il litorale di levante barlettano Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei barlettani ha dell’apocalittico: decine di migliaia di pesci morti ricoprono il litorale di levante a Barletta.

Quale potrebbe essere la causa? Secondo Michele Cianci, presidente del comitato “Operazione aria pulita” di Barletta il mare della litoranea di levante potrebbe contenere veleni. E i pesci, cefali e spigole, spiaggiati dimostrano che quel tratto di mare non è affatto in salute. A causare il fenomeno potrebbe essere il basso livello di ossigeno disciolto nell’acqua che ha reso difficile la respirazione dei pesci e i veleni presenti in acqua. Questa moria potrebbe diventare frequente a causa dell’aumento delle temperature nelle acque e se l’Amministrazione comunale non interviene per tempo.

L’appello che rivolge alle Istituzioni: “Urge intervenire tempestivamente con analisi e necessari accertamenti e campionamenti sulle acque del mare a tutela della salute dei balneari. Nulla di tutto questo è stato fatto dall’Amministrazione comunale, orfana oramai da mesi dell’assessore all’ambiente. Vogliamo delle analisi immediate delle acque marine per verificare la presenza attuale di composti alifatici clorurati cancerogeni. La situazione è davvero critica, non è più possibile andare avanti così“.