Martina Franca GYMNASTICS: le ginnaste di casa in piazza

L’evento più atteso le figlie e i figli della nostra terra, nostro orgoglio in un esibizione unica.

Le ginnaste delle tre associazioni sportive di Martina Franca GYMNASTICS hanno fatto un grande sogno: rappresentare la Puglia e l’Italia in una manifestazione internazionale di ginnastica. Si tratta della world gymnestrada 2023, che si è svolta ad Amsterdam dal 29 luglio al 8 agosto. Un evento che coinvolge oltre 70.000 atlete da tutto il mondo, che si ritrovano ogni quattro anni in una città diversa per mostrare le loro abilità e la loro passione.

Un’esperienza indimenticabile

Le ginnaste di Martina Franca GYMNASTICS hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, grazie anche al cofinanziamento dell’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il viaggio in pullman di 27 ore. Hanno portato con sé il nome e il cuore della loro città, esibendosi con orgoglio e bravura sotto lo sguardo di migliaia di spettatori. Hanno condiviso momenti di gioia, amicizia e crescita personale con le altre atlete italiane e straniere, arricchendo il loro bagaglio culturale e sportivo.

Un regalo alla città

Ora le ginnaste di Martina Franca GYMNASTICS vogliono condividere la loro avventura con la popolazione tutta, regalando una delle loro esibizioni in piazza. Si tratta di un appuntamento imperdibile, che si terrà il giorno 20 agosto in piazza 20 settembre.

Sarà l’occasione per ammirare le capacità e la grazia delle nostre atlete, che hanno portato in alto il nome di Martina Franca nel mondo. Venite numerosi a sostenere e applaudire le ginnaste di casa, che hanno dimostrato che con l’impegno, la passione e il sostegno della propria comunità si possono raggiungere grandi risultati.