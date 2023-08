Intensificati i controlli della Guardia Costiera di Brindisi per garantire una fruizione sicura delle spiagge nel periodo estivo

Sotto l’ombra di un imminente picco di presenze turistiche, la Guardia Costiera di Brindisi ha lanciato l’operazione “Mare Sicuro 2023” per garantire la sicurezza e l’ordine lungo le coste del Compartimento Marittimo. Mentre il mese di agosto registra un flusso di visitatori verso le spiagge, l’attenzione alle violazioni ambientali è diventata una priorità assoluta per il Capitano di Vascello Luigi Amitrano e il suo team.

Con oltre 1.000 controlli già effettuati dall’inizio dell’estate, la Guardia Costiera ha rilevato 43 sanzioni amministrative e ha scoperto 9 illeciti penali, dimostrando il suo impegno costante nella protezione dell’ambiente marino. Sequestri di attrezzature balneari, incluso un recente episodio presso due strutture commerciali autorizzate nel Comune di Ostuni, testimoniano la determinazione nel far rispettare le regole.

Durante lo scorso fine settimana, sono stati effettuati sequestri di 120 lettini e 20 ombrelloni in una zona protetta del “Parco delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”. Queste attrezzature erano state collocate abusivamente sulla spiaggia libera, mettendo in pericolo il patrimonio naturale della zona.

Il Comandante Amitrano ha assicurato che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, con particolare attenzione alla sicurezza delle attività balneari e alla salvaguardia della vita umana in mare. La Capitaneria di Porto è sempre disponibile per fornire informazioni al pubblico, mentre le emergenze in mare possono essere segnalate al numero “blu” dedicato, il 1530, attivo 24 ore su 24.

Le attività di vigilanza della Guardia Costiera svolgono un ruolo cruciale nella promozione di una fruizione responsabile delle spiagge e del mare, proteggendo al contempo il prezioso ecosistema marino. L’applicazione rigorosa delle leggi ambientali è essenziale per preservare la bellezza naturale del territorio di Brindisi e garantire un’esperienza piacevole e sicura per i visitatori.

La collaborazione tra i turisti e le autorità locali è fondamentale per mantenere un equilibrio sostenibile tra il turismo e la conservazione ambientale. Ognuno di noi ha la responsabilità di contribuire alla tutela delle nostre meravigliose coste, rispettando le regole e operando in armonia con la natura circostante.