Festival della Valle d’Itria 2023: un evento di grande successo

Da 49 anni, a Martina Franca, in Puglia, ogni estate si svolge il Festival della Valle d’Itria. Quest’anno la 49° edizione ha toccato altri punti della città, iniziativa lodevole e ben apprezzata. Il festival è noto per le scelte inusuali e coraggiose e per la qualità degli artisti che ne hanno arricchito i cartelloni.

Un festival che stupisce sempre

Con un cartellone di 5 titoli d’opera e di teatro musicale e 12 appuntamenti sinfonici e recital nello splendido scenario barocco di Martina Franca, il Festival della Valle d’Itria si è imposto per la qualità degli artisti che ne hanno arricchito i cartelloni.

Serata conclusiva di una grande organizzazione

La serata conclusiva del festival si è tenuta stasera in una cornice di pubblico entusiasta.