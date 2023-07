Incendio a Bari: distrutte 10mila bottiglie di birra Peroni

Un autoarticolato carico di birre Peroni prende fuoco all’esterno dello stabilimento di Bari e distrugge 10mila bottiglie

Fiamme all’esterno dello stabilimento

Questa mattina, intorno alle 9.45, un autoarticolato carico di birre ha preso fuoco all’esterno dello stabilimento Peroni di Bari.

La chiamata d’allerta è arrivata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con quattro unità. Il rogo è stato domato in pochi minuti, senza coinvolgere la motrice.

Origine dell’incendio ancora sconosciuta

Non si conosce ancora la causa dell’incendio, che ha distrutto il contenitore delle casse di birra e le bottiglie in vetro di Peroni-Nastro Azzurro.

Anche la struttura in plastica del carico e le pedane in legno sono state ridotte in cenere. Nessun ferito è stato segnalato.