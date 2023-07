Sagra del polpo a Mola di Bari, si parte stasera L’attesa cresce per le serate che animeranno Mola di Bari con la sagra del polpo e il concerto di Mario Venuti e Ghemon.

Dopo gli ottimi riscontri della prima parte del programma, continua a Mola di Bari la 48esima edizione la Sagra del Polpo: concerti, enogastronomia, artigianato e hobbistica, conferenze, laboratori, escursioni e visite guidate in quattro giorni di gusto e tradizione fino a domenica 30 luglio 2023.

Gli stand gastronomici e il mercatino di artigianato e hobbistica aperti dalle ore 19,30 nello splendido scenario del Lungomare Dalmazia allestito a festa e in piazza XX settembre e gli appuntamenti di Fish Experience – Un Mare di Storie da Raccontare, manifestazione culturale con eventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale ittico e costiero promosso da Comune di Mola di Bari e Gal Sud Est Barese si accompagnano ai grandi eventi di musica e spettacolo.

Proprio la musica sarà protagonista delle due serate conclusive: sabato 29 e domenica 30 luglio 2023 due concerti gratuiti con Mario Venuti e Ghemon, entrambi all’Arena Castello (apertura varchi ore 20, inizio live ore 21).

Sabato 29 luglio a Mola di Bari Mario Venuti con il tour 2023 che è occasione per ascoltare i più grandi successi del cantautore e polistrumentista siracusano (“Amore di plastica” e “Fortuna”) ma anche canzoni che lo hanno consacrato sul palco del Festival di Sanremo come “Crudele” con due prestigiosi premi critica fino ai più recenti successi degli ultimi album (“Motore di Vita” e “Soyuz 10” e “Tropitalia”, l’omaggio del cantautore alla musica italiana in chiave tropicalista). In scaletta anche il suo ultimo singolo Napoli – Bahia feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos.

Domenica 30 luglio a Mola di Bari Ghemon. Partito dal mondo hip hop, del quale è diventato uno dei più apprezzati artisti, Ghemon negli anni ha poi reso il suo stile unico, mescolando soul, rap e musica italiana. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” (disco d’oro) ed è ritornato sul palco dell’Ariston nel 2021 con “Momento Perfetto” inserita poi nel suo settimo album “E Vissero Feriti e Contenti”. Nel corso della sua carriera ha scelto la strada della versatilità per raccontare agli altri il suo mondo interiore, facendolo anche attraverso i dj set, la radio, la stand up comedy, i podcast, un libro e lo sport (appassionato di calcio e pallacanestro, negli ultimi anni ha iniziato anche a correre maratone).

La serata si apriranno con le attività del programma Fish Experience – Un mare di storie da raccontare promosso da Gal Sud Est Barese in collaborazione con il Comune di Mola di Bari.

Sabato 29 il laboratorio “Leggere il Mare”, a cura di Per Fare un Libro, presso Palazzo Roberti alle ore 18,30. Domenica 30, invece, il laboratorio “Il Mestiere del Mare”, a cura di Rio Bravo, presso il Molo di Levante al Porto, alle ore 19. Entrambi gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito www.galseb.it.

Ad arricchire il programma del weekend anche gli appuntamenti con le visite guidate di sabato 29 luglio con Storie e Sapori di Mare – Tour tematico con degustazione (partenza ore 19) promosso dal Comune di Mola di Bari, in collaborazione con il coordinamento Visit Mola di Bari e di domenica 30 luglio con le Visite guidate al frantoio ipogeo “Quattro fontane” in piazza Risorgimento (tre turni alle ore 18,30, 19,30 e 20,30) promosso anche in questo caso dal Comune di Mola di Bari, in collaborazione con il coordinamento Visit Mola di Bari e Coop. Iris. Entrambi gli eventi sono sold out.

Un appuntamento imperdibile anche quest’anno, dominato dalla magia di suoni, colori e sapori nella cornice incantevole dell’Arena Castello.