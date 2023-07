Puglia: scali turistici e cittadini non accessibili ai disabili

di Daniela Zonile

“Oggi scrivo in qualità di disabile in sedia a rotelle. Sono Daniela e sono affetta da Sclerosi multipla.

Ebbene, chiedo a voi lettori se è giusto che un ragazzo o una ragazza in carrozzina debba essere costretto/a a restare in casa perché la città in cui vive non è accessibile ai portatori di handicap. È ciò che accade in due città pugliesi da me frequentate, una per nascita e l’altra per residenza. Parlo di Taranto, città in cui sono nata, e di Brindisi, città in cui vivo.

Purtroppo, entrambe le città, pur essendo scali portuali di note compagnie di navi da crociera non sono attrezzate ad accogliere turisti a rotelle.

Photo by Daniela Zonile

sottopasso pedonale corso due mari Taranto

Avete mai visto uno scivolo per disabili fatto a norma e lasciato libero dalle auto?

Photo by Daniela Zonile

scivolo occupato da un’auto a corso Umberto Taranto

Stessa cosa accade a Brindisi. Anzi, a volte penso che sia anche peggio. In una città scalo aeroportuale e navale i turisti disabili una volta raggiunta la stazione ferroviaria in autobus, non possono raggiungere nessun altro punto di una città, poco conosciuta ma che avrebbe tanto da mostrare e da far conoscere.

Photo by Daniela Zonile

Sottopasso “vecchio” via Appia Brindisi

Mi domando e domando anche a voi, oltre a chi di competenza, possiamo rendere accessibili le nostre città? O dobbiamo attendere che più di qualcuno si faccia realmente male affinché ciò avvenga?

Ci sarebbero tante piccole migliorie da apportare ai già numerosi lavori di manutenzione stradale che le amministrazioni nel loro piccolo apportano: primo fra tutti rendere a filo asfalto tutti gli scivoli già esistenti e fare in modo che i cari amici e concittadini incivili non ci parcheggino l’auto sopra,

Ripristinare i sottopassi rendendoli “da bagni pubblici” a sicuri metodi di attraversamento stradale per normodotati e sedie a rotelle dotati.

Photo by Daniela Zonile

Sottopasso “nuovo” via Torpisana Brindisi

Sarebbe molto utile e, dal punto di vista energetico sia economico, dotare i sottopassi di scivoli in muratura lungo la perimetrale delle scale quantanche dei più costosi montascale elettrici a pedana che richiedono necessariamente la presenza di un addetto all’utilizzo?

Photo by Daniela Zonile

Sottopasso via Torpisana Brindisi