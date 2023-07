Martina Franca si prepara al volo in mongolfiera: tutto quello che c’è da sapere

Il 24 luglio 2023, dalle ore 14.00 alle ore 24.00, il cielo di Martina Franca si colorerà di palloni aerostatici. Si tratta dell’evento “Volo in mongolfiera”, organizzato dall’Associazione Lab Communications di Concetta Renna, nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune denominato “Vento d’Estate 2023”.

Come partecipare al volo in mongolfiera

Per partecipare al volo in mongolfiera è necessario prenotare il proprio posto tramite la pratica SUAP n. RNNCCT71T43D508P- 20072023- 1753, presentata dall’organizzatore. Oltre alle ulteriori prescritte autorizzazioni, è stata richiesta l’adozione di ordinanza per interdizione al traffico veicolare per il giorno dell’evento.

Come raggiungere la zona dell’evento

L’area interessata dall’evento è quella del parcheggio di Piazza D’Angiò, antistante il Centro Servizi. Per consentire l’ordinato svolgimento della manifestazione, il giorno 24/07/2023 dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di transito veicolare e della sosta con rimozione coatta dei mezzi in tale area. Si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici o le aree di parcheggio alternative.

La validità del presente dispositivo è subordinata all’acquisizione da parte degli organizzatori delle autorizzazioni amministrative e di Pubblica Sicurezza necessaria alla realizzazione dell’evento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune e mediante segnaletica verticale provvisoria posta in loco.

Per maggiori informazioni, si può contattare il Servizio Cultura – Turismo – Spettacoli del Comune o l’Associazione Lab Communications.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e mozzafiato, ammirando il panorama di Martina Franca da una prospettiva insolita e suggestiva!