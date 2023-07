Bari Calcio, forte interesse per Diaw e Valoti!

Nella seconda amichevole stagionale del Monza, disputata contro il Real Vicenza, due nomi importanti sono rimasti assenti dal campo: Davide Diaw e Mattia Valoti. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla società, la decisione di non far scendere in campo i due calciatori ha a che fare con il forte interesse del Bari Calcio nei loro confronti.

Il tecnico del Monza, mister Palladino, avrebbe preferito evitare rischi infortuni per i due giocatori, proprio per non compromettere un loro potenziale trasferimento al Bari. Questa scelta strategica dimostra quanto i due talentuosi calciatori siano ambiti dalla società pugliese, che sta cercando di rinforzare la rosa in vista della nuova stagione calcistica.

Davide Diaw e Mattia Valoti hanno dimostrato le loro abilità sul campo, attirando l’attenzione di diverse squadre, ma il Bari sembra essere in pole position per assicurarsi i loro servizi. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma entrambi i giocatori sembrano entusiasti all’idea di poter vestire la maglia biancorossa e mettersi a disposizione del club pugliese.

Il Bari Calcio, da parte sua, sta lavorando duramente per completare l’affare e accontentare il proprio allenatore e tifoseria, desiderosi di vedere Diaw e Valoti in azione nella prossima stagione. Il calciomercato è in continua evoluzione, ma c’è la sensazione che entrambi i trasferimenti possano concretizzarsi a breve.

I tifosi del Bari seguono con interesse gli sviluppi della situazione, sperando che i due giocatori possano presto unirsi alla squadra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della nuova stagione calcistica. Allo stesso tempo, i sostenitori del Monza rimarranno con il fiato sospeso fino a quando non sarà ufficializzato il futuro di Diaw e Valoti.

Il calciomercato continua a tenere banco, e l’interesse del Bari per i due giocatori del Monza è soltanto uno degli affascinanti capitoli di questa estate calcistica. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi riguardanti questo e altri trasferimenti di calciatori italiani e internazionali.