Cadavere di donna riaffiora dal mare: giallo a Taranto Il cadavere di una persona non identificata è stato trovato in mare a Taranto in corrispondenza di via Acclavio. La donna era completamente vestita.

Il corpo della donna è stato scoperto da un passante. Sono intervenuti poi la Guardia costiera di Taranto, i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, potrebbero risultare utili alle indagini e all’acquisizione di elementi che dovranno chiarire le cause del decesso.

La donna potrebbe essere caduta sbattendo contro i frangiflutti presenti in quel tratto. Non si esclude possa trattarsi di suicidio.