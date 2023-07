Taranto – la città che pulisce e sorride

Taranto è una città che non si lascia abbattere.

Nonostante le difficoltà, i problemi ambientali, la crisi economica, i suoi abitanti non perdono la speranza e la voglia di vivere.

La bellezza di Taranto non sta solo nei suoi luoghi, ricchi di storia e di fascino, ma anche nella qualità della sua gente.

Questa è Taranto, dove chi ci crede lotta e non si arrende.

Gesti di solidarietà e di cura

Ogni giorno, nelle strade di Taranto, si possono vedere gesti di solidarietà e di cura che testimoniano il senso civico e l’umanità dei suoi cittadini.

Persone che lavano il pavimento comune, persone che rimuovono i rifiuti da luoghi non consoni, persone che aiutano ad attraversare i bambini e gli anziani.

Sono gesti semplici ma enormi, che fanno la differenza e che rendono Taranto una città immensa.

Sono gesti che dimostrano che Taranto non si arrende al degrado e alla rassegnazione, ma che reagisce con orgoglio e dignità.

Taranto ha bisogno di più attenzione e di più risorse per affrontare le sue sfide e per valorizzare le sue potenzialità. Ha bisogno di una visione strategica e di una partecipazione attiva dei suoi abitanti.

Taranto ha anche bisogno di essere raccontata in modo diverso, non solo come una città inquinata e depressa, ma come una città che pulisce e sorride, che ha una storia da difendere e un futuro da costruire.

In difesa del cittadino, in difesa del patrimonio, all’attacco di chi la distrugge o di chi la deturpa, contro chi non ne esalta la bellezza e non ne esalta le potenzialità.

Taranto e i tarantini gente fantastica.

(foto dal web)