Incidente Stradale sulla Provinciale Andria-Trani: Auto Ribaltata al Rondò

Andria-Trani, 11 luglio 2023 – In seguito all’ennesimo incidente sulla trafficata strada provinciale Andria-Trani, una solita rotatoria maledetta è stata teatro di un tragico episodio all’alba di questa mattina. Un’Audi, con due giovani a bordo, ha perso il controllo e si è schiantata all’altezza del rondò che chiude le quattro corsie della strada, intensificando ulteriormente il traffico nel weekend. L’auto è stata completamente distrutta, ma miracolosamente entrambi i ragazzi sono riusciti a sopravvivere.

Il conducente riporta solo ferite leggere ed è stato immediatamente trasferito all’ospedale Bonomo per accertamenti medici. Il secondo passeggero, invece, è stato trasportato in codice rosso presso lo stesso nosocomio andriese, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Trani, ai quali è stata affidata l’incarico di condurre le indagini per determinare le cause dell’incidente.

La pericolosa rotatoria, oggetto di numerose preoccupazioni da parte degli automobilisti, continua ad essere una fonte di disastri sulla strada provinciale. Le autorità locali sono chiamate a prendere provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre il rischio di ulteriori incidenti. La Polizia si impegna a fare luce su questo ennesimo episodio, al fine di identificare eventuali responsabilità e adottare le misure necessarie per prevenire futuri incidenti nella zona.

La comunità locale è sconcertata e preoccupata per la frequenza degli incidenti che si verificano su questa arteria stradale, sottolineando l’importanza di un intervento immediato per migliorare la sicurezza e ridurre i rischi per la vita dei conducenti e dei passeggeri. La strada provinciale Andria-Trani rappresenta un collegamento vitale per la regione, pertanto è fondamentale garantire la sua fruizione in condizioni di sicurezza ottimali.