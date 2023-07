Smantellata una base di produzione di marijuana: sequestrati oltre 900 kg di droga

In una operazione condotta dalla polizia di Bari nel primo pomeriggio di ieri, è stata smantellata a Bitonto una pericolosa base di produzione e smistamento di sostanze stupefacenti. Un 64enne con precedenti di polizia è stato sottoposto a custodia cautelare ai domiciliari in relazione a questa operazione, che coinvolge anche altre due persone già arrestate in flagranza di reato.

Il blitz delle forze dell’ordine si è svolto in seguito alla scoperta di una stalla abbandonata di circa 70 metri di lunghezza, situata nell’area di confine tra Ruvo di Puglia e Bitonto, precisamente all’incrocio tra la SP36 e la SP151. Gli agenti, intervenuti nell’agosto del 2022, hanno sorpreso alcune persone all’interno della stalla mentre erano impegnate in attività di pesatura, stoccaggio e confezionamento di grandi quantità di marijuana.

Durante l’intervento, due individui sono stati bloccati sul posto e arrestati in flagranza di reato, mentre il terzo complice è riuscito a fuggire. Tuttavia, grazie alle indagini condotte dalle forze dell’ordine, è stato possibile individuarlo e procedere al suo arresto ieri.

La stalla abbandonata, che fungeva da vera e propria base logistica per la produzione e lo smistamento della droga, è stata completamente sequestrata. All’interno sono stati rinvenuti e confiscati oltre 900 kg di marijuana, una quantità che avrebbe fruttato alla criminalità un guadagno stimato a quasi un milione di euro.

L’operazione della polizia di Bari ha colpito duramente il traffico di droga nella zona, mettendo fuori gioco una banda criminale dedita alla produzione e al commercio illecito di sostanze stupefacenti. Gli arrestati saranno processati per detenzione ai fini di spaccio di droga con l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Le forze dell’ordine continuano a vigilare e ad intensificare i controlli per contrastare il fenomeno del traffico di droga, dimostrando una volta di più l’impegno costante nella lotta contro il crimine organizzato e la tutela della sicurezza della comunità.