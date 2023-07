Statale 7 – Prostituta accoltella collega per una busta rubata.

Una lite tra due prostitute sulla strada statale 7 finisce con un accoltellamento e un arresto per tentato omicidio

Scontro tra due donne sulla strada statale 7

Una lite per una busta scomparsa. Due prostitute si affrontano. Una ferisce l’altra con un cacciavite. E’ successo ieri mattina sulla strada statale 7.

La vittima è una nigeriana di 27 anni. Vive a Bari. La sua aggressora è una bulgara di 26 anni. Abita a Taviano, Lecce. La bulgara accusa la nigeriana di averle rubato una busta. Dentro ci sono i suoi effetti personali.

Contadini salvano la vita alla nigeriana

La lite diventa violenta. La bulgara tira fuori un cacciavite. Colpisce la nigeriana in viso, arti e torace. La situazione è grave.

Per fortuna, ci sono dei contadini nei campi vicini. Vedono la scena e intervengono. Separano le due donne e chiamano la polizia.

La polizia arresta la bulgara per tentato omicidio. La nigeriana viene portata in ospedale. Le sue condizioni non sono in pericolo.

