Uomo ferito gravemente dopo tentativo di fuga: precipita nel canalone di Rutiglian

In provincia di Bari, nella cittadina di Rutigliano, un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato nel canalone locale. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era inseguito dopo aver presumibilmente cercato di rubare un’auto. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, si è gettato nel canale nella speranza di far perdere le sue tracce. Tuttavia, il suo piano ha avuto conseguenze gravi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo dall’acqua.

Dopo essere stato estratto dal canalone, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari a causa delle sue condizioni gravi. Attualmente, gli operatori sanitari stanno facendo il possibile per fornire le cure necessarie e stabilizzare la sua situazione.

Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. Si stanno raccogliendo informazioni e testimonianze al fine di determinare le circostanze esatte che hanno portato all’incidente. È probabile che vengano esaminati elementi come le modalità del presunto tentativo di furto dell’auto, le ragioni che hanno spinto l’uomo a fuggire e le circostanze che hanno portato alla sua caduta nel canalone.

Gli investigatori cercheranno anche di stabilire se altre persone fossero coinvolte nell’episodio o se si tratti di un evento isolato. L’obiettivo è comprendere appieno le dinamiche dell’incidente e valutare eventuali conseguenze legali per l’uomo coinvolto.

Nel frattempo, la comunità locale è in ansia a seguito di questo incidente insolito. Il canalone di Rutigliano è un punto di passaggio comune nella cittadina e l’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno lavorando per fornire informazioni aggiornate e garantire la sicurezza della comunità.

Resta da vedere come si svilupperanno le indagini dei carabinieri e quale sarà l’esito medico per l’uomo coinvolto.