Taranto – Progetto Erasmus+ “EU-READ&ART”

È stato recentemente tenuto un evento straordinario presso il Conservatorio Statale “Paisiello di Taranto”, che ha dato ulteriore slancio alle attività di “disseminazione” del Progetto Erasmus+ “EU-READ&ART”. Questo progetto di mobilità internazionale, della durata di due anni, è stato creato da un partenariato di sette organizzazioni provenienti da sei Paesi.

Il suo obiettivo principale è affrontare le sfide dell’insegnamento e della formazione per gli studenti adulti con scarse competenze in alfabetizzazione di base, lingue straniere e competenze digitali. L’obiettivo ultimo è quello di combattere la demotivazione, l’isolamento e la disoccupazione che derivano dall’analfabetismo funzionale.

Questo progetto innovativo promuove la lettura e l’espressione creativa come potenti strumenti per lo sviluppo personale e sociale degli adulti. Durante il progetto, gli studenti e i docenti sono stati formati per creare Reading Labs e Workshops, e hanno organizzato vari incontri con autori di libri, soprattutto pugliesi. Queste attività sono servite come fonte di ispirazione per la produzione di 500 book trailer ed espressioni creative degli adulti, che ora costituiscono la prima biblioteca digitale europea di questo genere.

L’evento straordinario tenutosi presso il Conservatorio Statale “Paisiello di Taranto” ha rappresentato un momento di celebrazione per il raggiungimento dell’obiettivo di creare la biblioteca digitale. Gli studenti e i docenti coinvolti hanno avuto l’opportunità di condividere le loro esperienze e mostrare il frutto del loro impegno e della loro creatività. Questo evento ha anche permesso loro di connettersi con altri partecipanti al progetto provenienti da diverse parti d’Europa, creando una rete di “Menti creative” a livello transnazionale.

La biblioteca digitale europea, insieme ai materiali di formazione, è ora disponibile online attraverso il sito web https://europeanbooktrailers.eu/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/europeanbooktrailers.eu. Queste piattaforme offrono un accesso facile e immediato ai book trailer e alle espressioni creative, promuovendo ulteriormente i benefici dell’apprendimento permanente. Gli adulti di tutta Europa possono ora accedere a questa ricca risorsa e trarne ispirazione per migliorare le proprie competenze di alfabetizzazione e digitali.

Il Progetto Erasmus+ “EU-READ&ART” rappresenta una collaborazione di successo tra sette organizzazioni internazionali, che hanno lavorato insieme per affrontare le sfide dell’alfabetizzazione degli adulti. Grazie al loro impegno e alla loro creatività, è stata creata la prima biblioteca digitale europea di book trailer ed espressioni creative per adulti.