Incontro per la Pace nell’Agorà di Piazza Marconi a Taranto

“Generare un pensiero critico e formare una propria opinione richiede il confronto e la discussione su temi cruciali come la pace e la guerra. Proprio questo obiettivo è al centro dell’iniziativa ‘Una Strada Diversa’, che propone un momento di riflessione e dialogo tra individui interessati a esplorare una delle questioni più scottanti degli ultimi tempi: come trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, un problema che coinvolge tutti noi. Cosa è giusto fare? Cosa no?

Martedì 4 luglio, presso l’Agorà di Piazza Marconi a Taranto, avrà luogo un incontro imperdibile in cui sarà possibile approfondire il tema attraverso un dibattito aperto. Saranno presenti esperti e rappresentanti di diverse organizzazioni e associazioni, tra cui Anna Filippetti (Segretaria provinciale Partito Democratico Provinciale di Taranto), Alessandro Marescotti (Peacelink), Enzo Pilò (Babele associazione promozione sociale), Tiziana Ronsisvalle (Camera del Lavoro Cgil Taranto), Gregorio Miccoli (Democrazia Solidale – DEMOS), Davide Giove (ARCI Comitato Taranto), Maurizio Baccaro (Sinistra Italiana Taranto), Remo Pezzuto (Libera Taranto). La moderazione sarà affidata a Bartolo Benegiano (Una Strada Diversa) e Alessia De Santis (Una Strada Diversa, componente della Direzione nazionale del Partito Democratico).

L’appuntamento è fissato per martedì 4 luglio alle 19:00 presso l’Agorà di Piazza Marconi, a Taranto. È un’occasione da non perdere, in cui avrete la possibilità di ascoltare e condividere diverse prospettive su un tema di fondamentale importanza. L’evento mira a stimolare un confronto costruttivo e favorire una comprensione più approfondita del conflitto in Ucraina.

È importante sottolineare che il dibattito e la discussione sono solo l’inizio del percorso. Dopo aver ascoltato diverse opinioni e considerato le varie prospettive, è fondamentale passare all’azione concreta per promuovere la pace e la stabilità. Ciò richiede un impegno costante da parte di individui, organizzazioni e governi per favorire il dialogo e la mediazione nel conflitto.

Ci auguriamo che l’evento di ‘Una Strada Diversa’ a Taranto sia un’opportunità proficua per esplorare il tema della pace e della guerra in Ucraina e che possa portare a una maggiore consapevolezza e azione nella ricerca di soluzioni pacifiche.”