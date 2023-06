Riconoscimento importante per il DJ e produttore tarantino Silvio Carrano

La sua etichetta è risultata l’Italiana di genere House che ha venduto di più nel mondo per tutto il 2022

Total Freedom Recordings è un’etichetta discografica tarantina di grande successo, guidata dal rinomato DJ e produttore Silvio Carrano e dall’editore Antonio Moscaretti. Fondata con la missione di promuovere la musica house di qualità, l’etichetta ha conquistato una posizione di prestigio nel panorama musicale internazionale.

Nel corso del 2022, grazie al talento di Carrano e al lavoro instancabile del suo team, Total Freedom Recordings è stata riconosciuta come l’etichetta italiana di genere house più venduta al mondo. Questo riconoscimento è stato confermato dalle analisi di Beatstats e Dance Directory, che monitorano le vendite e le performance delle etichette musicali.

La vittoria di Total Freedom Recordings nel mercato globale è il risultato di una dedizione senza compromessi all’eccellenza musicale e alla cura dei dettagli. Carrano, in particolare, ha dimostrato un talento eccezionale nel produrre brani house coinvolgenti e di alta qualità. È noto per la sua abilità nel creare ritmi coinvolgenti, melodie accattivanti e una produzione impeccabile. Il suo impegno costante nel perfezionare le sue abilità musicali ha portato a risultati straordinari.

Oltre al suo successo come produttore, Silvio Carrano ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali nel corso degli anni. Sia nel 2020 che nel 2021, è stato inserito nella prestigiosa Top 100 dei produttori più suonati al mondo, una classifica che celebra i talenti più influenti e di successo dell’industria musicale. Questa notevole realizzazione è stata raggiunta insieme a Marcello Lepore, con cui Carrano forma il duo MILK BAR. La loro collaborazione ha portato a produzioni di grande impatto e a performances live apprezzate in tutto il mondo.

Oltre alla sua carriera musicale, Silvio Carrano dedica tempo ed energia all’educazione e alla formazione delle nuove generazioni di artisti. È un docente presso L’Accademia Dei Due Mari di Taranto, dove condivide le sue conoscenze e il suo entusiasmo con giovani studenti desiderosi di entrare nel mondo della musica. Come insegnante di materie quali DJ e produzione musicale, Carrano offre un’esperienza unica e preziosa, ispirando e guidando gli aspiranti musicisti nel loro percorso di crescita.

In conclusione, Total Freedom Recordings è un’etichetta discografica di grande successo fondata da Silvio Carrano e Antonio Moscaretti, con sede a Taranto. La loro dedizione all’eccezionalità musicale li ha portati ad affermarsi come l’etichetta italiana di genere house più venduta al mondo nel 2022. Carrano, oltre ad essere un produttore di talento, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali e condivide la sua esperienza come docente presso L’Accademia Dei Due Mari, contribuendo alla formazione delle nuove leve.