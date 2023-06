Cane soffocato e abbandonato, l’Associazione per la Difesa degli Animali offre una ricompensa di 1.000 euro per l’identificazione del colpevole

Palo del Colle, 22 giugno 2023 – In una tragica scoperta che ha sconvolto l’intera comunità di Palo del Colle, è stato rinvenuto il cadavere di un cane di razza simil maremmano, soffocato con una busta di plastica.

L’animale, che indossava un collare anti pulci, non sembrerebbe essere randagio, suggerendo un legame con un proprietario.

Le autorità locali, in collaborazione con l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, hanno avviato un appello alla cittadinanza affinché fornisca qualsiasi informazione utile per identificare il responsabile o i responsabili di questo atto crudele.

Come incentivo, l’Associazione ha messo a disposizione una ricompensa di 1.000 euro che sarà corrisposta a chiunque, nel rispetto delle leggi vigenti, si rivolga alle forze dell’ordine e testimoni nel processo di individuazione e condanna definitiva degli autori di questa terribile azione.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente è impegnata nella protezione e nella salvaguardia degli animali, e attraverso questa ricompensa spera di incoraggiare la partecipazione dei residenti affinché la giustizia sia fatta e i responsabili vengano puniti per il loro comportamento spregevole.

Gli animali sono esseri senzienti che meritano rispetto e protezione, e l’Associazione continuerà a lavorare per promuovere il benessere degli animali e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di combattere l’abuso e la crudeltà verso di loro.

La comunità di Palo del Colle è unita nel condannare fermamente questo gesto inaccettabile e confida nella collaborazione di tutti i cittadini per far emergere la verità e assicurare che i responsabili siano portati davanti alla giustizia.

La denuncia di ogni individuo può fare la differenza nel garantire un futuro più sicuro per gli animali e nel mettere fine a simili atti di crudeltà.

Coloro che dispongono di informazioni pertinenti sono invitati a contattare le autorità competenti o l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima, garantendo la massima riservatezza per coloro che desiderano contribuire a questo importante processo.

La società civile non può restare indifferente davanti a tali episodi di violenza e si spera che questa ricompensa possa fungere da incentivo per l’emergere della verità e la giusta punizione per coloro che si macchiano di tali gesti.