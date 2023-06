Preoccupazione per l’aggressione di gruppo tra minori a Barletta.

Nel centro di Barletta si è verificata un’altra aggressione di gruppo, coinvolgendo otto ragazzi che hanno attaccato tre coetanei. Uno dei ragazzi, di soli 16 anni, è stato portato in ospedale a causa delle lesioni riportate. L’episodio ha avuto luogo nel sottovia Alvisi, durante il fine settimana, e le vittime sono state colpite con pugni e calci. Due di loro sono riuscite a sfuggire all’aggressione, mentre il terzo è rimasto a terra sotto gli attacchi violenti. I soccorsi sono stati chiamati e il giovane è stato trasportato in ospedale, riportando ferite guaribili nel giro di pochi giorni. Il padre della vittima ha denunciato l’accaduto, suscitando preoccupazione nella città per la frequenza di comportamenti violenti tra i minori.

0 Shares