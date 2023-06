“Manduria celebra l’eccellenza giovanile con “Ragazzi in Volo” e le loro borse di studio”

Torna “Ragazzi in Volo” a Manduria: l’iniziativa che premia i giovani talenti.

L’iniziativa “Ragazzi in Volo” del Gruppo Volontariato Vincenziano Manduria è nuovamente protagonista, offrendo borse di studio per sostenere i giovani che intraprendono il percorso universitario e la ricerca scientifica di alto livello. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 19 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium “De Sanctis” in via Sorani n.33 a Manduria. Durante la serata, i partecipanti potranno apprezzare gli intermezzi musicali dell’Orchestra De Sanctis Galilei.

Quest’anno saranno assegnate ben nove borse di studio dal Gruppo Volontariato Vincenziano Manduria. Tra queste, vanno menzionate quelle che portano i nomi di Isolina Ramirez Formica, Gregorio Di Noi con “Gli Amici di Sempre” e Massimo Tommassino con “I Compagni di Classe”. Questo importante progetto è realizzabile grazie alla generosità della comunità di Manduria e al sostegno fornito da BCC Avetrana, Produttori Vini di Manduria e l’Ufficio Consulenti Finanziari di Manduria di Banca Mediolanum.

La dottoressa Lucrezia Settanni, presidente del Gruppo Volontariato Vincenziano Manduria, ha sottolineato che questa iniziativa è in corso da 21 anni e ha già permesso a 37 giovani di realizzare i propri sogni, contribuendo così ad arricchire la società. Quest’anno, il numero dei premiati raggiunge la cifra record di nove: due studenti provenienti dal Liceo, quattro dal settore Tecnico, due dall’Artistico e, per la prima volta, una giovane ricercatrice di biotecnologia che studia a Ginevra. Ciascuno dei vincitori riceverà una borsa di studio del valore di 1.000 euro.

L’obiettivo di questa iniziativa è sostenere giovani che aspirano a realizzarsi personalmente, culturalmente e professionalmente, ma che si trovano a fronteggiare circostanze che ostacolano la loro realizzazione. Il Gruppo Volontariato Vincenziano Manduria ha sempre voluto considerare questa iniziativa non solo come un atto di carità, ma anche come un gesto di giustizia. Si tratta di una giustizia che ripara, distribuisce equamente le opportunità.

La premiazione dei “Ragazzi in Volo” non rappresenta solo un atto di giustizia a favore di giovani meno fortunati rispetto ai loro coetanei, ma è anche un richiamo alla società affinché garantisca pari opportunità a tutti.