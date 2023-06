Uomo avvistato in giro con un cane morto: l’appello delle autorità per identificarlo

BARI– Il Nogez Bari, Comando provinciale delle guardie ecozoofile, ha pubblicato un appello sui social media per cercare un uomo che sarebbe stato visto in giro con un cane morto, sospettato di essere la chihuahua scappata nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato nel post, la piccola chihuahua si era allontanata nel pieno centro cittadino a causa di un forte rumore, probabilmente un fuoco d’artificio.

Diverse segnalazioni sono arrivate alle autorità riguardo avvistamenti della cagnolina, ma la scoperta di un video ha svelato un fatto angosciante: si vede chiaramente un giovane uomo trascinare il corpo esanime dell’animale, riconoscibile dal guinzaglio rosso ancora agganciato al collare al momento della fuga.

Le indagini sul caso sono state avviate nel primo pomeriggio di oggi, e la zona in cui l’uomo è stato ripreso è stata circoscritta (si tratta di via De Rossi, dall’angolo di via Garruba, verso Corso Italia).

Chi ha ripreso il video ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, le quali hanno iniziato a nutrire sospetti sull’identità dell’uomo protagonista del filmato, anche se al momento non è stato possibile confermarla.

Il Nogez Bari ha quindi chiesto a chiunque disponga di ulteriori informazioni di renderle note alle autorità competenti, affinché il responsabile di questo atto crudele possa essere punito secondo legge.

L’appello delle autorità ha generato una grande mobilitazione da parte dei cittadini, i quali si sono uniti nello sforzo di individuare e identificare l’uomo in questione.

Anche la polizia locale sta conducendo le proprie indagini per far luce su questa brutale vicenda.

La comunità locale si è dimostrata indignata e sconcertata di fronte a un tale comportamento, con l’auspicio che il responsabile venga individuato al più presto e sottoposto alle conseguenze giuridiche per l’abuso inflitto all’animale.

Il caso rimane aperto, e le autorità locali si impegnano a fare tutto il possibile per garantire giustizia in questo triste episodio.