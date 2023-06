Piazze d’Estate 2023, le anticipazione della II Edizione

Piazze d’Estate, le anticipazioni della II Edizione I concerti di Umberto Tozzi e Mario Biondi in largo Porta Grande, quelli di Ron e Antonella Ruggiero in piazza Garibaldi. E ancora il ritorno del World Dance Movement e di Borgo Rosato, il debutto di Festivarts, la tradizionale Vieni a Ballare in Villa, le conferme di Tieni il Tempo e San Leo Music Fest e l’offerta turistica delle grotte di Castellana le tappe clou di un’estate da oltre 130 appuntamenti nelle piazze e nei luoghi più iconici della città.

Dopo la prima edizione estiva e dopo la versione natalizia di Piazze d’Inverno, torna a Castellana Grotte (Ba) l’appuntamento con Piazze d’Estate 2023, calendario di eventi da giugno a settembre.

Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, assieme a numerose associazioni ed istituzioni del territorio, presentano così un programma che unisce musica, teatro, cultura, sport, enogastronomia e promozione del territorio. Tutti protagonisti di un percorso che si muove nel tempo e nello spazio, un percorso che partendo dalle grotte di Castellana si sposterà, nelle settimane estive, tra le piazze e i luoghi più iconici della città.

Piazze d’Estate 2023, le anticipazioni della II Edizione

Artisti di livello nazionale e internazionale, festival, concerti, eventi di enogastronomia e sport, sagre cittadine, spettacoli teatrali: tutto concorre a creare un filo rosso che unisce la meraviglia del complesso carsico, tra i più famosi attrattori turistici pugliesi, alle bellezze cittadine del territorio di Castellana, un filo che induce il turista a scoprire la città viaggiando tra le piazze, i luoghi di maggiore socializzazione e gli itinerari più rilevanti.

I concerti di Umberto Tozzi (2 luglio) e Mario Biondi (26 luglio) animeranno gli appuntamenti clou dell’estate in largo Porta Grande. I live di Ron (9 agosto) e Antonella Ruggiero (16 agosto) riporteranno ancora la grande musica d’autore in piazza Garibaldi.

Nella prima metà di agosto Diego Fusaro (4 agosto), Ornella Muti (7 agosto), Francesco Paolantoni (8 agosto) e Katia Ricciarelli (13 agosto) saranno protagonisti dei dialoghi della prima edizione castellanese di Festivarts, in piazza Nicola e Costa, format che negli anni scorsi ha già riscontrato notevole successo nella vicina Alberobello.

Il ritorno del World Dance Movement a Castellana Grotte riporterà la danza al centro del territorio con sei spettacoli in programma in largo Porta Grande tra il 13 e il 22 luglio.

Il centro storico di Castellana, tra il 17 e il 19 agosto, sarà colorato dai sapori, dalle eccellenze e dai suoni di Borgo Rosato, evento che torna in calendario dopo un solo anno di sosta e che unirà enogastronomia, cultura, teatro e musica.

Hell in the Cave, Speleonight, Speleofamily e Una Notte con Sirio, in numerosi appuntamenti, amplieranno come da tradizione l’offerta turistica della città e delle grotte di Castellana.

La Villa Comunale Tacconi ospiterà, inoltre, due distinte manifestazioni in grado di coprire e soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età: Bambini in Festa (dal 23 al 25 giugno), Vieni a Ballare in Villa (ogni martedì, dal 18 luglio, con le serate danzanti, e ogni giovedì, a partire dallo speciale di lunedì 17 luglio, con i live musicali) e La Corrida Show (17 settembre).

Alle bambine e ai bambini, invece, sono dedicati gli appuntamenti del 30 giugno (“La Notte Bianca dei Bambini”) e del 31 luglio (“Magic – Festival di Magia”) entrambi in piazza Garibaldi.

“Educare lo sguardo, dal cinema al vivere civico” proporrà, presso Arco Barberio, in tre date comprese tra il 27 giugno e l’11 luglio, la visione di tre film dal valore artistico e simbolico particolarmente significativo.

Tieni il Tempo 2023 e San Leo Music Fest 2023 (due serate jazz: 26 agosto con Selma Hernandes, Giuseppe Bassi, Luigi Rana e special guest Roberto Ottaviano e 27 agosto Papas & Fafas con Fabiana Martone, Paolo Sessa, Fabrizio Buongiorno e Paolo Forlini) completeranno il programma musicale di largo San Leone Magno. Il teatro (con il Festival del Teatro dal 28 al 31 agosto in largo San Leone Magno) e lo sport (con la seconda edizione di Castellana Sport Festival dall’1 al 15 settembre) completeranno, invece, il programma di Piazze d’Estate 2023.

I festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Consolatrice a cura del Comitato Feste Patronali (20-22 agosto) e in onore di San Nicola di Genna a cura del locale Comitato (26-27 agosto), assieme alla Sagra del Pollo e del Coniglio organizzata da Confcommercio Castellana Grotte (7-8 settembre) e alla Sagra dell’Impanata organizzata da Castellana Conviene (23-24 settembre) rappresentano altri quattro imperdibili appuntamenti per vivere la città e le sue tradizioni.

I tour guidati (ogni prima domenica del mese, 2 luglio, 6 agosto e 3 settembre) saranno occasione per i turisti e gli ospiti dei comuni limitrofi di esplorare il territorio di Castellana e di apprezzare i quattro murales recentemente inaugurati nell’ambito del progetto Libervìa.

Tutti gli eventi di Piazze d’Estate 2023 sono gratuiti.

Esclusivamente per le date di Tozzi (2 luglio) e Biondi (26 luglio) sarà attivata l’opzione #mettiticomodo con la possibilità di acquistare il proprio posto a sedere (in numero limitato e fino ad esaurimento posti) su TicketOne.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato e reso noto il calendario completo di Piazze d’Estate 2023, programma di eventi estivi organizzato e promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.