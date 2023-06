Dona il sangue in Puglia

Perché donare il sangue?

Il sangue è una risorsa preziosa che salva vite umane.

Ogni giorno, in Puglia, ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni di sangue per curare malattie, traumi o interventi chirurgici. Il sangue non si può produrre artificialmente, ma solo donare da persona a persona.

Per questo, è importante che ci siano donatori volontari e regolari che garantiscano la disponibilità di sangue sicuro e compatibile.

Come donare il sangue in Puglia?

Per donare il sangue in Puglia, bisogna avere tra 18 e 65 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute.

Prima di donare, si deve compilare un questionario e sottoporsi a un colloquio con un medico che valuterà l’idoneità alla donazione.

La donazione dura circa 15 minuti e consiste nel prelevare circa 450 ml di sangue da una vena del braccio. Dopo la donazione, si riceve una colazione e si può riprendere le normali attività.

Per trovare il centro trasfusionale più vicino a te, puoi consultare il sito.

Puoi anche contattare le associazioni di donatori presenti sul territorio, come AVIS, FIDAS o FRATRES, che organizzano periodicamente campagne di sensibilizzazione e raccolta del sangue.

Donare il sangue è un gesto semplice, sicuro e solidale che può fare la differenza tra la vita e la morte per chi lo riceve.

Dona il tuo sangue in Puglia e contribuisci a salvare vite!