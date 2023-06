L’amministrazione Melucci ottiene un finanziamento di 350mila euro per la videosorveglianza

Grazie al progetto “Taranto Legale 2022”, presentato lo scorso anno nel quadro del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014/2020, l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha ottenuto un finanziamento di 350mila euro dal Ministero dell’Interno. Questa somma sarà destinata al potenziamento della rete cittadina di videosorveglianza.

Il sindaco Melucci ha espresso la sua gratitudine alla direzione della Polizia Locale e a tutti i dipendenti coinvolti, sottolineando che il loro impegno permette di perseguire gli obiettivi programmatici prefissati. Tra questi obiettivi, uno dei principali era garantire una copertura più ampia del territorio urbano attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che potessero fungere da deterrente nei confronti di comportamenti incivili o addirittura illegali. Il finanziamento ottenuto rappresenterà un importante supporto per raggiungere tali scopi, affiancandosi alle iniziative già avviate.

Il progetto “Taranto Legale 2022” si unirà agli obiettivi del programma “Smart Taranto 4.0”, presentato nel 2021 e finanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un budget di circa 3 milioni di euro. Attualmente, è in corso una gara d’appalto (con scadenza il 4 luglio 2023) per selezionare gli operatori economici che saranno responsabili, tra le altre cose, della realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti per l’info-mobilità. Ciò comporterà un miglioramento della rete di pannelli informativi, oltre al monitoraggio e alla gestione dei flussi di traffico, merci e persone tramite sistemi informatici dedicati che potenzieranno la sala operativa del comando della Polizia Locale di via Acton.

L’obiettivo finale di questi progetti è quello di rendere Taranto una città più sicura e con un sistema di sorveglianza più efficiente. La videosorveglianza e le tecnologie intelligenti consentiranno un controllo capillare del territorio urbano, aiutando a prevenire e contrastare i comportamenti criminali e incivili. La collaborazione tra l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e i cittadini stessi è fondamentale per garantire un ambiente urbano più sicuro e vivibile per tutti.