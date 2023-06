Chiuso panificio in provincia di Lecce per gravi carenze igienico-sanitarie

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Lecce hanno svolto un controllo in un panificio della provincia, focalizzato sulla verifica della genuinità dei prodotti e sulla lotta alle frodi alimentari. Purtroppo, durante l’ispezione, sono state riscontrate gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie, tra cui la presenza di infestanti e escrementi di roditori. Di conseguenza, le autorità hanno proceduto alla chiusura immediata dell’attività.

Inoltre, durante il controllo, sono stati sequestrati 25 kg di preparazioni alimentari congelate, tra cui rosticceria e primi piatti. Questi prodotti non erano conformi al piano di autocontrollo alimentare (HACCP) e mancavano di documentazione che attestasse la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella produzione. Come risultato, i carabinieri hanno comminato sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro.