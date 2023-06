Al via la II edizione del Festival delle culture del paesaggio Seconda giornata del Festival delle culture del paesaggio. Transumanti, la vita qui e altrove, con la direzione artistica del poeta Davide Rondoni, domani venerdì 9 giugno a San Severo il convegno “Paesaggi del Tratturo Magno” (ore 9, Foyer del Teatro Verdi) per approfondire il tema dello studio di fattibilità “I Paesaggi del Tratturo Magno, un progetto per la valorizzazione del territorio naturale, rurale e culturale dell’Alto Tavoliere” sostenuto dal Gal Daunia Rurale 2020 S.c.a.r.l. con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Azione 4- Intervento 4.2.B “Sostegno alla valorizzazione nell’Alto Tavoliere del percorso del Tratturo Regio L’Aquila-Foggia”: un progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, rurale e naturalistico mediante i percorsi tratturali dell’Alto Tavoliere.

Partecipano rappresentanti istituzionali, docenti e ricercatori universitari, esperti. A seguire, alle ore 11.45, la tavola rotonda “Tratturi e locazioni, per un progetto di valorizzazione del territorio”, cui parteciperanno la Regione Puglia con il Vicepresidente e Assessore al Demanio e Patrimonio Raffaele Piemontese e l’Assessore al Turismo Gianfranco Lopane, Pasqua Attanasio presidente del GAL Daunia Rurale e i Sindaci dei Comuni dell’Alto Tavoliere.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18 ITES “Angelo Fraccacreta”, il workshop di progettazione “I territori

della transumanza”, gruppo di lavoro con progettisti, studenti e associazioni che operano nel

territorio.

Al Festival anche gli incontri d’autore. Protagonisti della conversazione “La vita altrove – Il racconto, la poesia, i paesaggi”, in cartellone domani venerdì 9 giugno alle ore 19 nel foyer del Teatro Verdi, lo scrittore e giornalista televisivo Andrea Caterini, autore del programma Rai “Il provinciale” il critico e scrittore Paolo Lagazzi, curatore tra gli altri del Meridiano Mondadori del poeta Attilio Bertolucci, il poeta Matteo Greco, autore tra l’altro della fortunata raccolta “Da grande voglio fare il meridione” CartaCanta, e il poeta sanseverese Enrico Fraccacreta.

Conduce la giornalista Francesca Romana Cicolella. A seguire l’incontro “Pastori, musicanti e transumanti” tra musica e poesia con Paolo Lagazzi, Davide Rondoni, Enrico Fraccacreta, Matteo Greco, Salvatore De Iure, Salvatore Tota (ore 21, nel chiostro del MAT Piazza

Il Festival delle culture del paesaggio con la sua seconda edizione dedicata al tema della transumanza coinvolge i comuni di dell’Alto Tavoliere con eventi a San Severo, San Paolo di Civitate e Serracapriola, lungo il percorso del Tratturo Magno che dalla città de L’Aquila raggiungeva Foggia sede della Dogana della Mena delle Pecore, attraversando Abruzzo, Molise e Puglia.