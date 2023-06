Brindisi – Findus e la salvaguardia degli oceani. La campagna PlasticLess per combattere la plastica in mare

Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, ha adottato 10 Seabin in tutta Italia per raccogliere i rifiuti che inquinano gli oceani. In due anni, ha raccolto oltre 12.500 kg di rifiuti, pari a 840.000 bottiglie di plastica. A Brindisi, dove è attivo un Seabin, sono stati raccolti oltre 1000 kg di rifiuti.

Il progetto educativo “A Scuola di Futuro” per sensibilizzare i bambini

Findus ha anche avviato un progetto educativo nelle scuole primarie, in collaborazione con Scuolattiva Onlus, per far scoprire ai bambini il mondo marino e quello agricolo.

Il progetto ha coinvolto 265 mila studenti in 6 anni e ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale.

La partnership con Ogyre per il Fishing for Litter

Findus ha inoltre stretto una partnership con Ogyre, la prima piattaforma globale di Fishing for Litter, che coinvolge i pescatori nella raccolta dei rifiuti marini.

L’obiettivo è di raccogliere in 12 mesi 6.000 kg di rifiuti. Findus e Ogyre sono due realtà che vivono il mare ogni giorno e scelgono di tutelarlo insieme.

Queste sono le attività che Findus porta avanti da anni per il futuro degli oceani, come parte del suo manifesto “Fish For Good”.

Un programma articolato su tre pilastri: garantire una filiera responsabile e trasparente, prendersi cura attivamente dell’oceano e avere a cuore la salvaguardia dell’ambiente.