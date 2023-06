Barletta rende omaggio all’ex direttore generale della Banca d’Italia, Vincenzo Desario

La città di Barletta sta per dare un sentito omaggio a uno dei suoi illustri concittadini, Vincenzo Desario, ex direttore generale della Banca d’Italia. In seguito alla lunga e dedicata carriera che ha svolto presso l’istituzione bancaria, Desario sarà onorato con l’intitolazione dell’ex sede della Banca d’Italia a lui dedicata.

La cerimonia ufficiale, che si terrà domenica 11 giugno, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il capo dipartimento della vigilanza della Banca d’Italia, Giuseppe Siani, e la direttrice centrale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), Francesca Palisi. Saranno presenti anche alcuni familiari di Desario e il sindaco Cosimo Cannito.

Alla conclusione degli interventi commemorativi, la moglie di Vincenzo Desario, Luciana, scoprirà una targa appositamente creata in memoria del marito. L’ex direttore generale della Banca d’Italia ci ha lasciati all’età di 87 anni nel novembre del 2020, lasciando un’impronta indelebile nella sua professione e nella comunità di Barletta.

Nella nota rilasciata dal Comune di Barletta, che è attualmente proprietario dell’edificio che ospita gli uffici comunali, viene sottolineata l’integrità e la rigore morale di Vincenzo Desario. Molti ricordano Desario come un uomo di straordinaria probità intellettuale, fedele servitore delle istituzioni.

Durante la sua carriera, ha dimostrato una competenza elevata, svolgendo anche il ruolo di sostituto governatore della Banca d’Italia nel 2005, in seguito alle dimissioni dell’allora governatore Antonio Fazio. Inoltre, ha avuto un ruolo di primo piano nel passaggio dalla lira all’euro, contribuendo con rigore e dedizione.

Il sindaco e l’assessore alla cultura Oronzo Cilli, in accordo con l’intera amministrazione comunale, sottolineano che questo riconoscimento non è solo un dovere istituzionale, ma rappresenta una sincera gratitudine verso la memoria di Vincenzo Desario e i suoi familiari per l’enorme lavoro svolto nel corso di decenni di attività.

La cerimonia di intitolazione dell’ex sede della Banca d’Italia a Vincenzo Desario sarà un momento solenne e significativo per la città di Barletta, testimoniando il rispetto e l’ammirazione verso un uomo che ha lasciato un’impronta importante nella storia economica e sociale dell’Italia.