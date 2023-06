Studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Jannuzzi” di Andria premiati per la loro creatività nella robotica sostenibile

Andria – Gli studenti dell‘Istituto Tecnico Tecnologico “Jannuzzi” di Andria si sono distinti per la loro straordinaria originalità e creatività durante la prima edizione del contest di robotica intitolato “Jannuzzi for robot”.

Promosso dall’istituto, l’evento ha registrato un grande entusiasmo e una partecipazione significativa, coinvolgendo circa 200 ragazzi provenienti dalle scuole primarie e secondarie di Andria e Corato.

L’edizione di quest’anno ha scelto come tema centrale quello della sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Gli studenti hanno sviluppato il tema attraverso una serie di elaborati dedicati alla raccolta differenziata, alla tutela delle api e dei mari, nonché alla gestione del clima.

La loro creatività si è espressa non solo nella realizzazione di robot innovativi, ma anche attraverso performance musicali e rappresentazioni artistiche.

Le opere realizzate dai ragazzi sono state valutate da due giurie distinte, una per la scuola primaria e l’altra per la scuola secondaria.

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di sensibilizzare gli studenti sul rispetto dell’ambiente, e i partecipanti hanno dimostrato un’impressionante capacità di innovazione e originalità nel proporre soluzioni sostenibili.

La manifestazione si è conclusa con una grande festa finale, ospitata negli spazi dell’Istituto “Jannuzzi”, dove è stata celebrata l’abilità dei partecipanti e l’impegno verso la tutela ambientale.

Dopo il grande successo della prima edizione, l’istituto si prepara già per la seconda edizione del contest, confermando il suo impegno nell’incoraggiare la creatività e l’innovazione degli studenti al servizio dell’ambiente.

L’iniziativa ha dimostrato come la robotica e la creatività possano diventare strumenti potenti per affrontare le sfide ambientali e promuovere la sostenibilità, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di sviluppare soluzioni innovative e consapevoli per un futuro migliore.