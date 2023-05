Misura la tua pressione e scopri come prevenire l’ipertensione: a Grottaglie. Sabato 27 maggio a Grottaglie si celebra la Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, una condizione che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e che colpisce il 30% degli adulti e il 10% dei giovani in Italia.

Il tema di quest’anno è “Misura la tua pressione arteriosa in modo accurato, controllala, vivi più a lungo” (Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer), per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’iniziativa è promossa dalla Word Hypertension League e dalla SIIA (Società Italiana di Ipertensione Arteriosa) e vede la partecipazione dell’associazione Medici per San Ciro ODV e dei volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Grottaglie. In Piazza Principe di Piemonte sarà allestita una postazione per lo screening gratuito della pressione arteriosa e per la distribuzione di materiale informativo sui corretti stili di vita. Inoltre, gli istruttori di Progetto Cuore Grottaglie di Medici per San Ciro mostreranno le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore.

contro questa silenziosa minaccia per il cuore

L’ipertensione arteriosa è causata da un aumento della forza con cui il sangue viene pompato dal cuore e dalla resistenza delle arterie al suo passaggio. Può essere primaria, quando non ha una causa nota, o secondaria, quando dipende da altre malattie o dall’uso di alcune sostanze. Per prevenirla e curarla è fondamentale adottare uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata, una regolare attività fisica e l’evitazione di fumo, alcol e stress. In alcuni casi può essere necessaria anche la terapia farmacologica.

«L’ipertensione è la principale causa di infarto, ictus e scompenso cardiaco – spiega il dott. Salvatore Lenti, presidente dell’Associazione Medici per San Ciro e referente medico SIIA – . Molti non sono consapevoli dei rischi che comporta e non si sottopongono a controlli periodici. Con questa giornata vogliamo informare e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di misurare la pressione in modo accurato e di seguire le indicazioni dei medici».